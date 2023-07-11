مواعيد جدول صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يبحث الكثير من الموظفين والعاملين في الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023، وكانت وزارة المالية، أعلنت موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2023 فضلًا عن جدول مرتبات شهر أغسطس وسبتمبر وأيام المتأخرات للموظفين بالدولة.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023

يوم الأحد 23 يوليو 2023

يوافق أول أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يوم الاثنين 24 يوليو 2023

يوافق ثاني أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023

يوافق ثالث أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يوم الأربعاء 26 يوليو 2023

يوافق رابع أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

يوم الخميس 27 يوليو 2023

يوافق خامس أيام صرف مرتبات شهر يوليو 2023

من جانبه، كشف طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه سيتم صرف مرتبات شهر يوليو 2023 بدءًا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من شهر يوليو.

جدول مرتبات شهر يوليو 2023 بعد الزيادة



تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها 8500 جنيه.

يتقاضى المدير العام أو ما يعادله 7000 جنيه.

تحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه.

يتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه.

تحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5000 جنيه.

يتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 4500 جنيه.

تحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها 3500 جنيه.

يحصل حاملو درجة الماجستير 6000 جنيه، بينما سيتقاضى حاملو درجة الدكتوراه 7000 جنيه.