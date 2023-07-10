السجن المشدد 7 سنوات لطالب تخلص من آخر خلال مشاجرة

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، بمعاقبة طالب متهم بقتل آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين، تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحى، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة

ترجع تفاصيل القضية رقم 1474 لسنة 2023 جنح الزهور، والمقيدة برقم 633 لسنة 2023 جنايات كلى بورسعيد، إلى يوم 21 فبراير 2023 باتهام المدعو "ع.م.ا.م" 19 عامًا، طالب، بقتل المجنى عليه "كريم أحمد صلاح فتحي" خلال مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء.

وتبين من شهادة الشهود نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه فى اليوم السابق على ارتكاب الواقعة، وتعدى كلا الطرفين على بعضهما البعض، وعلى إثر ذلك حضر المجنى عليه فى اليوم التالى إلى محل تواجد المتهم حاملا سلاح أبيض "مطواه" قاصدا التعدى على المتهم، فدفع المتهم ذلك التعدى بواسطة مفتاح صغير أصاب المجنى عليه بيده وتم التفريق عنهما بواسطة اثنين من شهود عيان الواقعة، وابعادهما عن بعضهما البعض، إلا أن المجنى عليه تتبع المتهم بالسلاح الأبيض، وأثناء ذلك عثر المتهم على سلاح أبيض "سكين" أحتفظ بها وما أن قدم المجنى عليه دارت بينهما مناوشات بالأسلحة البيضاء طالت أحدى الضربات العشوائية من المتهم جسد المجنى عليه فأحدثت إصابته التى أودت بحياته.

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة التى أصدرت حكمها بمعاقبة المُدان بقتل آخر خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.