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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد الشناوي يعلق على تتويج الأهلي بطلاً للدوري

محمد الشناوي
محمد الشناوي

علق محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تتويج فريقه بطلاً للدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه.

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الأهلي يحقق أعلى معدل نقاط في موسم واحد بالدوري

وقال محمد الشناوي عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل اغجتماعي “تويتر” : “ مبروك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني الفوز ببطولة الدوري! ”.

وأضاف: " لعيبه رجاله و كانوا قدر المسؤولية.

وتوج الأهلي رسمياً بطلاً للدوري بعد تعثر بيراميدز صاحب المركز الثاني بالخسارة أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وإستعاد الأهلي لقبه المفضل بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

رسمياً.. الأهلي يتوج بطلاً للدوري للمرة 43

 

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بطلاً للدوري المصري الممتاز للمرة 43 في تاريخه بشكل رسمي.

وحسم الأهلي لقب الدوري الغائب عنه في الموسمين الماضيين بعد سقوط فريق بيراميدز صاحب المركز الثاني في فخ الخسارة امام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

وتجمد رصيد بيراميدز عن 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط كاملة عن الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 75 نقطة، حيث يتبقى لبيراميدز مباراتين فقط في المسابقة.

نجح الأهلي في اتكمال مسيرته الإستثنائية بعد الفوز بلقب السوبر المصري وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا، بإستعادة لقب مسابقة الدوري بعد خسارته في الموسمين الماضيين لصالح غريمه التقليدي الزمالك.

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