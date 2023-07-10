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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحقق أعلى معدل نقاط فى موسم واحد بالدوري

الأهلي
الأهلي

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي قائمة أفضل 10 مرات في العدد الإجمالي للنقاط التي تحققها الأندية في موسم واحد في تاريخ الدوري بالرغم من تبقي 5 مباريات له في البطولة أي 15 نقطة أخرى.

 

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مباريات الأهلي المتبقية في الدوري عقب مواجهة القمة

 

 حقق الأهلي 75 نقطة في 29 مباراة يحتل بها المركز العاشر في قائمة الأعلى نقاطا في تاريخ الدوري بغض النظر عن عدد المباريات التي يخوضها الفريق في المسابقة.

 وبإمكان الأهلي إعتلاء القائمة التاريخية برصيد 90 نقطة إذا حقق الفوز بميارياته الخمس المتبقية ليكسر رقم موسم 2019- 2020 الذي يتصدر القائمة الآن برصيد 89 نقطة. 

قائمة العشرة الأوائل في النقاط في تاريخ الدوري المصري 

1. 89 نقطة للأهلي موسم 2019-2020 في 34 مباراة

2. 88 نقطة للأهلي موسم 2017-2018 في 34 مباراة

3. 87 نقطة للزمالك موسم 2014-2015 في 38 مباراة 

4. 84 نقطة للأهلي موسم 2016-2017 في 34 مباراة 

5. 80 نقطة للأهلي موسم 2018-2019 في 34 مباراة

6. 80 نقطة للزمالك موسم 2020-2021  في 34 مباراة

7.  77 نقطة للزمالك موسم 2021-2022 في 34 مباراة

8. 76 نقطة للأهلي موسم 2015-2016 في 34 مباراة 

9.  76 نقطة للأهلي موسم 2020-2021 في 34 مباراة

10. 75 نقطة للأهلي موسم 2022-2023 في 29 مباراة حتى الآن

ويلتقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب لحساب لأسبوع 34 من منافسات الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل السادس عشر من شهر يوليو الجاري على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة .

بينما تأتي المواجهة الأخرى أمام حرس الحدود، الأربعاء الموافق 19 من شهر يوليو الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره نادي بيراميدز في اللقاء التالي على ستاد الدفاع الجوي يوم الأحد الموافق 23 من شهر يوليو الجاري وتنطلق المباراة في الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مبارياته بملاقاة النادي المصري البورسعيدي حيث يستضيف اللقاء ستاد برج العرب في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم 26 يوليو الجاري.

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