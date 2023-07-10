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الشرطة السويدية تُرحب بمظاهرة جديدة لحرق نصوص دينية أحمد موسى يهنيء الأهلي بالدوري.. هنلاعب الزمالك بالناشئين (فيديو) طالب يهدد معلم ومراقب يصطحب طالبة من منزلها لأداء الامتحان (يوم ثانوية عامة)
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

طالب يهدد معلم ومراقب يصطحب طالبة من منزلها لأداء الامتحان (يوم ثانوية عامة)

لجنة امتحانات
لجنة امتحانات

هدد طالب بالثانوية العامة معلمًا رفض السماح له بالغش في الامتحان، في حين لجأ مراقب لجنة امتحان ثانوية العامة حركه ضميره وذهب إلى منزل طالبة التي تأخرت على موعد الامتحان، شتان بين الموقفين اللذين وقعا في يوم واحد للثانوية العامة.

مراقب لجنة امتحان ثانوية عامة حركه ضميره لمساعدة طالبة

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واحد من المواقف الإنسانية، وضمير معلم حركه سريعًا لمنزل طالبة تغيبت عن الدقائق الأولى من امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة، وحكي لـ"الوفد" السبب الذي دفعه من أجل هذا الموقف، “متخيلتش أنها تصحى بعد ما الامتحان يفوتها”.

روى أسامة عثمان، ‏كبير معلمي اللغة الإنجليزية‏ لدى ‏مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية‏، مراقب ثانوية عامة، صاحب موقف إنساني مع طالبة في امتحان الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي، مشددًا على أنه موقفه مع الطالبة كان لوجه الله ولا يريد منه السمعة.

امتحان جيولوجيا ثانوية عامة

وأشار “عثمان”، خلال تصريح صحفي لـ"بوابة الوفد"، إلى أنه مراقب أحد دور بأحد المدارس بمحافظة الجيزة ومسئول عن 5 لجان، وبتعليمات وزير التربية والتعليم هو دخول الطلاب إلى اللجان قبيل الوقت المحدد لبداية الامتحان، وبعد المرور على اللجان لاحظت عدم وجود هذه الطالبة، مشددًا على أنها إحدى الطالبات الملتزمة بالحضور المبكر.

وأوضح أنه سأل الطالبات عن سبب عدم حضور الطالبة بامتحان ثانوية عامة، مشددًا على أنه لم يفكر ثانية وتحرك لمنزل الطالبة، مشددًا على أنه تخيل أن تستيقظ الفتاة ويكون مر موعد الامتحان، موضحًا أنه ستكون في موقف صعب عليها وعلى أسرتها ومن الممكن أن تدخل حالة خطرة جدًا.

الموقف الأخر

"مش هيجي عليك يوم الامتحان"، بهذه الكلمات هدد أحد طلاب الثانوية العامة 2023 أحد المدرسين؛ ذلك بسبب رفض المدرس أن يساعد طالب في غش إجابات الامتحان الماضي.

طالب يهدد معلمه بسبب امتحان ثانوية عامة

ونشر أحمد صلاح، كبير معلمي مادة الأحياء بمحافظة الشرقية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من رسالة "واتساب" موجه من الطالب له، والتي تكشف عن السلوك السيئ للطالب، حيث إنه يهدده لرفضه غش الطالب.

الرسالة

وكتب المعلم، :"طالب رن عليا عاوزنى أغششه الامتحان ولما رفضت.. بعت لي الرسالة دي.. الدنيا أتقلب حالها تقريبا.. واللى بيغش هو اللى عنده الحق.. ولا قيم ولا مبادئ".

 

ورفض هذا المعلم صيغة التهديد في رسالة الطالب له، قائلًا: "متقلقش هعرف أخد حقي بالقانون، ومتزعلش من اللي هيحصل".

 

وجاءت رسالة الطالب للمعلم: "أنت بتقفل الخط في وشئ.. ما هيجي عليك يوم الامتحان غير وانت مشرف في مديرية الأمن، هعرفك أزاي تقفل في وشي الخط. انت عارف أنا مين علشان تقفل في وشي".

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