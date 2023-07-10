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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري المارشميلو بخطوات سهلة وبسيطة لأطفالك

المارشميلو
المارشميلو

يعتبر المارشميلو من أشهي الحلويات التي يفضلها الكثيرين من الصغار والكبار، حلى المارشميلو خفيف وشهي وملون، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيره في البيت بطريقة سهلة وبسيطة.

المارشميلو

مقادير المارشميلو

- سكر : نصف كوب
- نشاء الذرة : كوب (سائل)
- بودرة الجيلاتين : ملعقة كبيرة
- سكر البودرة : نصف كوب
- الفانيليا : ثلاثة أرباع الملعقة الكبيرة
- بياض البيض : 2 حبة
- ماء ساخن : 3 ملاعق كبيرة

المارشميلو
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طريقة التحضير

ضعي نشا الذرة السائل في مقلاة على نار هادئة، ثم أضيفي إليه السكر، وقلبي حتى ذوبان السكر تماماً.
ذوبي الجيلاتين في الماء الساخن، ثم أضيفيه إلى خليط النشاء مع الاستمرار في التقليب حتى لا يتكتل.
ارفعي الخليط عن النار واتركيه جانباً.
اخفقي بياض البيض في الخلاط إلى أن تحصلي على القوام الكثيف، ثم أضيفيه إلى مزيج النشا والسكر تدريجياً مع الاستمرار في التقليب.
أضيفي الألوان والنكهات وقطع الفواكة للخليط، ثم صبي الخليط في وعاء مرشوش بالسكر البودرة.
اتركيه حتى يبرد بدون تغطية الوعاء ثم قطعي المارشميلو حسب الرغبة.

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