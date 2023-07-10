الأرصاد تزف بشرى سارة للمصطافين: هدوء في أمواج البحر
كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وجود نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار .
اقرأ أيضا.. الدول العربية تنصهر.. وفلكيون يحذرون من الأسوأ
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن ارتفاعات الأمواج وصلت لـ 4 أمتار، وبدء من الغد حالة البحر ستكون في ارتفاع معتدل من 1.5 م لـ 2 متر.
الأرصاد تزف بشرى سارة للمصطافين
وذكر أن وصول ارتفاعات الأمواج لمترين وأكثر يمثل حالة حرجة، ويتطلب إجراءات احترازية، مضيفًا:" اليوم نهاية ارتفاعات الامواج لـ 4 أمتار، وعودة الأجواء للاعتدال بداية من الغد".