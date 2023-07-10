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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تزف بشرى سارة للمصطافين: هدوء في أمواج البحر

ارشيفية
ارشيفية

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وجود نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار .

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن ارتفاعات الأمواج وصلت لـ 4 أمتار، وبدء من الغد حالة البحر  ستكون في ارتفاع معتدل من 1.5 م لـ 2 متر.

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وذكر أن  وصول ارتفاعات الأمواج لمترين وأكثر يمثل حالة حرجة، ويتطلب إجراءات احترازية، مضيفًا:" اليوم نهاية ارتفاعات الامواج لـ 4 أمتار، وعودة الأجواء للاعتدال بداية من الغد".

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