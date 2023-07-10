غزل المحلة يتعادل سلبيًا مع البنك الأهلي في الشوط الأول
حسم التعادل السلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بدون أهداف في المباراة الجارية الآن غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز .
تقاسم الفريقان غزل المحلة و البنك الأهلي استحواذ على مجريات الشوط الأول .
بدأ غزل المحلة بهذا التشكيل أمام البنك الأهلي
حراسة المرمى .. عمرو شعبان .
خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، إيهاب سمير ، معاذ الحناوى ، مصطفى العش .
خط الوسط .. حميد ماو ، أحمد النادرى ، أحمد الشيخ ، محمد جابر .
الهجوم .. تشارلز باسى ، جبريل اورك .
فيما بدأ البنك الأهلي لمباراة بيراميدز
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود
خط الهجوم.. كريم بامبو .
ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول ، بالتعادل السلبي بين غزل المحلة والبنك الأهلي بدون أهداف.