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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أحمد الشيخ يقود هجوم غزل المحلة أمام البنك الأهلي

أحمد الشيخ
أحمد الشيخ

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين  على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ33 في بطولة الدوري المصري الممتاز .

وجاء تشكيل غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي

حارس المرمى: عمرو شعبان

 

خط الدفاع: مصطفى العش – السيد الشبراوي – إيهاب سمير –معاذ الحناوي

 

خط الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – أحمد الشيخ- حميد ماو

 

خط الهجوم: جبريل أوريك – تشارلز باسي.

 

بينما جاء دكة بدلاء لمباراة غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي

محمود الحضري_ محمود علاء _ خالد الأخميمي_ كريم مصطفي _ محمد بازوكا_ إبراهيم عايش _ هاني عادل _ عبد الرحمن عاطف_ عاطف حكيم .

تشكيل البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

 

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني

 

خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد  _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود

 

خط الهجوم.. كريم بامبو

 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

 

احمد صبحي _  أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح   _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا

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