أحمد الشيخ يقود هجوم غزل المحلة أمام البنك الأهلي
أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ، عن تشكيل الفريق الذي يخوض لقاء البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ33 في بطولة الدوري المصري الممتاز .
وجاء تشكيل غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي
حارس المرمى: عمرو شعبان
خط الدفاع: مصطفى العش – السيد الشبراوي – إيهاب سمير –معاذ الحناوي
خط الوسط: أحمد النادري – محمد جابر – أحمد الشيخ- حميد ماو
خط الهجوم: جبريل أوريك – تشارلز باسي.
بينما جاء دكة بدلاء لمباراة غزل المحلة لمباراة البنك الأهلي
محمود الحضري_ محمود علاء _ خالد الأخميمي_ كريم مصطفي _ محمد بازوكا_ إبراهيم عايش _ هاني عادل _ عبد الرحمن عاطف_ عاطف حكيم .
تشكيل البنك الأهلي لمباراة غزل المحلة
حراسة المرمي.. محمد أبو جبل
خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار_ اسحاقو يعقوبو _ محمد بسيوني
خط الوسط.. محمد فتحي _ محمود سيد _ حمدى علاء_ أحمد ياسر _ محمود قاعود
خط الهجوم.. كريم بامبو
وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي
احمد صبحي _ أمير مدحت _ اسامة فيصل _أحمد ياسين _ عاصم صلاح _ إسلام جابر _ باسم مرسي _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا