طريقة عمل روبيان مشوي بالتوابل الهندية الشهية

يعتبر روبيان مشوي بالتوابل الهندية من أشهي وصفات المأكولات البحرية على التي يفضلها الكثيرين، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير وصفات الروبيان الشهية واللذيذة.

روبيان مشوي بالتوابل الهندية

مقادير روبيان مشوي بالتوابل الهندية

- مقادير التتبيلة :

الزبدة : 100 غراماً

الشومر : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

الكمون : نصف ملعقة صغيرة (حبّ)

البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم)

الثوم : فصّان (مفروم)

الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور)

طحين : 3 ملاعق كبيرة

لبن زبادي : ربع كوب

بهارات المسالا الهندية : ملعقة صغيرة

الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

ملح : ملعقة صغيرة

كريمة الطبخ : ربع كوب

- مقادير تتبيلة الروبيان :

الروبيان : 300 غراماً (متوسط الحجم منظف ومقشر)

ملح : ملعقة صغيرة

الكاري : ملعقة صغيرة (مطحون)

لبن زبادي : 2 ملعقة كبيرة

عصير الليمون : ملعقة كبيرة

روبيان مشوي بالتوابل الهندية

طريقة التحضير

لتحضير التتبيلة: ضعي مقلاة غير لاصقة على النار وذوبي الزبدة، ثم أضيفي عليها الشومر الحبّ، والكمون الحبّ، والبصل، والثوم، والزنجبيل المبشور مع التحريك، ثم أضيفي الطحين واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات ويتشكل لديكِ مزيج ناعم القوام.

انقلي المزيج لطبق جانبي واتركيه حتى يبرد. وبعد مرور الوقت، أضيفي عليه اللبن الزبادي، وبهارات المسالا، والكزبرة، والملح، وكريمة الطبخ، واخلطي المكونات جيداً حتى يتشكل لديك خليط كريمي.

لتحضير تتبيلة الروبيان: تبلي الروبيان جيداً بالملح، والكاري، واللبن الزبادي، وعصير الليمون.

وزعي مزيج التتبيلة على الروبيان واتركيه في التتبيلة لمدة 15 دقيقة.

ضعي الروبيان في أعواد الشواء الخشبية بعد نقعها بالماء، واشويها بالفرن أو بفرن التنور حسب الرغبة.

قدمي الروبيان ساخناً.