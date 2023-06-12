مكرونة الدجاج والبروكلي تقي من الشيخوخة

تُعد المكرونة من الأكلات المفضلة لدى الجميع، وتتميز بطرق تحضيرها المتعددة ومكوناتها المختلفة حسب الرغبة، وفيما يلي نقدم لك طريقة مختلفة لذيذة وتحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك.

مكرونة بالبروكلي والدجاج

طريقة تحضير مكرونة بالدجاج والبروكلي

المقادير

- مكرونة : عبوة

- البروكولي : 2 كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- كريمة : 2 كوب (سائلة)

- جبن موزاريلا : كوب (مبشور)

- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع مكعبات)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد وصفيها واتركيها جانباً.

سخني الزيت والزبدة في مقلاة على النار وأضيفي الدجاج والثوم وتبلي بالملح والفلفل وقلبي الدجاج لمدة 5 دقائق حتى يتحمر.

ازيلي الدجاج من المقلاة وأضيفي البروكلي وقلبي لمدة 5 دقائق.

ضعي المكرونة في طبق فرن مدهون بالقليل من الزيت.

وزعي الدجاج والبروكلي فوق المكرونة.

وزعي الكريمة وتبلي بالملح والفلفل ثم وزعي جبن الشيدر وجبن الموزريلا على وجه الطبق.

أدخلي الطبق للفرن على حرارة 190 لمدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة.

حمري وجه الطبق وقدميها ساخنة.

مكرونة بالبروكلي والدجاج

فوائد البروكلي

تعزيز صحة العظام

للبروكلي دور في الحفاظ على صحة العظام، وإمكانية الوقاية من ترقق وهشاشة العظام نتيجة احتوائه على فيتامين ك، وفيتامين ج، والكالسيوم.

حيث أن نقص الكالسيوم أو فيتامين ك عادة ما يكون مرتبط بارتفاع خطر الاصابة بكسور في العظام، إذ يدخل الكالسيوم في تكوين العظام ونموها، كما يساهم فيتامين ك بزيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والحد من إفرازه في البول.

ويعد البروكلي مصدر غني لكل من الكالسيوم وفيتامين ك، فالكوب الطازج منه يحوي ما يقارب 92 ميكروغرام من فيتامين ك و43 مليغرام من الكالسيوم.

الوقاية من الشيخوخة

يعد البروكلي مصدرًا لمجموعة من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجلد، والوقاية من علامات التقدم بالسن والتجاعيد.

إذ تلعب فيتامينات أ، وهـ، وج دورًا كبيرًا في الوقاية تلف الخلايا الناتج عن أشعة الشمس، وتعزيز صحة خلايا الجلد مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية شابة، كما يساهم فيتامين ج بشكل خاص بتعزيز عملية تشكيل الكولاجين وتجديد الخلايا.

من الجدير بالذكر أن كل كوب من البروكلي الطازج يحوي 81 مليغرام من فيتامين ج، وهذا يتجاوز الاحتياج اليومي له.

مضاد للفيروسات

للبروكلي خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات التي تؤدي في الغالب إلى حالات معدية. تظهر الدراسات مستخلصات البروكلي تحتوي على أسيتات الإيثيل والكلوروفورم، وهي مركبات فعالة في القضاء على أنواع مختلفة من البكتيريا. كما أن أوراق وأزهار البروكلي تحتوي على الببتيدات المضادة للميكروبات. يحتوي البروكلي أيضًا على أحماض عضوية فعالة مثل حمض الأسكوربيك وحمض الماليك، وهما من الأحماض المضادة للبكتيريا.

وفقًا لدراسة، فإن دييندوليلميثاني، مركب موجود في الخضروات الصليبية بما في ذلك البروكلي يوفر المناعة الذاتية اللازمة ضد الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

يحسن صحة الجهاز العصبي

يساهم البروكلي في الوقاية من الاختلالات المعرفيّة المُرتبطة مع التقدم بالسن؛ فهي تحتوي على مواد طبيعية نشِطة حيويًا تُساهم في تحسين صحة الجهاز العصبي.



