موعد مباراة سموحة وإنبي في الدوري المصري

يلتقي فريقا سموحة بنظيره إنبي مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، على ملعب استاد الإسكندرية لحساب الجولة الـ 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة سموحة و إنبي في الدوري

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة مباراة مرتقبة أمام نظيره إنبي فى تمام الساعة الثامنة و النصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي وسموحة

وتذاع مباراة إنبي وسموحة على شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

موقف الفريقين

ويدخل إنبي المباراة محتلا المركز الـ 7 فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 42 ، بينما يقع سموحة فى المركز الـ 10 برصيد 36 بالجدول.

رابطة الأندية المصرية تعلن عن تصميم جديد لدرع الدوري

كشفت رابطة الاندية المصري المحترفة عن التصميم الأولي لدرع مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الحفل المقام في العاصمة الإدارية للإعلان عن تفاصيل الموسم المقبل 2023-2024.

وأكد احمد دياب رئيس رابطة الأندية أن شركة إنجليزية متخصصة تقوم في الوقت الحالي على انهاء تصميم الدرع الجديد لمسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تسليمه للمرة الأولى لبطل مسابقة الدوري في الموسم المقبل.

كما أعلن رئيس الشركة الإنجليزية عن تصميم الدرع الجديد مؤكداً على أمنيته في أن يكون هذا الدرع أحد القطع الرائعة التي يتذكرها الجميع.