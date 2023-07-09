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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي والزمالك.. قمة مثيرة في الدوري المصري

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يستعد قطبي الكرة المصرية الأهلي الزمالك لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يتقابلا الثنائي، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر الدوري المصري.

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وكان الأهلي قد نجح في الفوز على الاتحاد السكندري في مباراته الأخيرة بالدوري بنتيجة 2/0، بينما استطاع الزمالك تحقيق فوزًا مهمًا على فيوتشر بـ 3/2، بعدما كان متأخرًا بثنائية نظيفة ليحول تأخره لفوز وسط فرحة من قبل عشاقه.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية المواجهة الأقوى في تاريخ الديربيات العربية، حيث يغلب عليها الطابع الحماسي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تبدأ مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل بتوقيت مصر.

 بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتُنقل المواجهة المرتقبة عبر قناة "أون سبورت"، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات المحلية المصرية خلال الموسمين الماضيين.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثالث بـ 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فيوتشر صاحب المركز الرابع، والذي يمتلك 58 نقطة، وبيراميدز ثانيًا بـ 67 نقطة.

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