مستشار شيخ الأزهر تفتتح معرض الكساء الخيري للطلاب الوافدين

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب اليوم الاثنين معرض الكساء الخيري بمقر المركز.



وخلال تفقدها المعرض أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن المعرض يوفر(3000) قطعة متنوعة من الملابس والأحذية، التي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها؛ ليستفيد منها طلاب وطالبات البعوث الإسلامية، مؤكدة على أن تنظيم مثل هذه المعارض بصفة مستمرة يأتي تأكيدًا على إستراتيجية المركز لرعاية أبنائه الوافدين من مختلف الجنسيات وسد احتياجاتهم خلال فترة دراستهم بالأزهر، وفي إطار جهوده الساعية لتحقيق رسالته التعليمية والتنموية، وتقديم جميع سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائه الوافدين مع تخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم وعن أسرهم.



وأعربت الدكتورة نهلة الصعيدي عن سعادتها بمحتويات المعرض الذي يضم كل ما يحتاجه الطلاب من ملابس متنوعة تناسب جميع الأذواق، مشيدة بالتنظيم المتميز للمعرض وإقبال العديد من الطلاب عليه.



خطيب الجامع الأزهر: القرآن يهدي الفطرة إلى الإقرار بإله واحد تجب عبوديته



قال الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل قد تفضل على هذه الأمة بنعم لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن من نعم الله على هذه الأمة هذا الكتاب الكريم الذي لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

أضاف في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر اليوم أن آيات القرآن التي تجاوزت ستة آلاف آية كلها هدى ونور، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾، وحري بالمسلم أن يتأمل هذا القرآن ويتدبر آياته

ولكني أتوقف عند آية واحدة، أحاول أن أتأملها، فالله عز وجل يقول: ﴿إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

يقول الشنقيطي –رحمه الله- في أضواء البيان: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. اهـ

