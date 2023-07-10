الإيسيسكو واللجنة الوطنية المصرية تعقدان دورة تدريبية حول الهيدروجين الأخضر

انطلقت أعمال الدورة التدريبية: "الهيدروجين الأخضر: مستقبل الطاقة المتجددة"، التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وبالتعاون مع اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة في الجنوب (كومساتس) والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك بمقر المركز القومي للبحوث في القاهرة.

مثل الإيسيسكو في افتتاح الدورة، التي تستمر أعمالها على مدى ثلاثة أيام، الدكتور فؤاد العيني، مدير برامج في قطاع العلوم والتقنية، حيث أكد أهمية مواجهة تحديات التغيرات المناخية من خلال توظيف مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة وفي مقدمتها الهيدروجين الأخضر، مستعرضا جهود المنظمة للمساهمة في حماية البيئة، وأبرزها برنامج الإيسيسكو حول التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والتشجيع على الابتكار في دول العالم الإسلامي.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى الجمع بين الخبراء والمختصين والباحثين في مجال الصناعة والطاقة المتجددة، لبحث الإمكانات والفرص التي توفرها تقنيات إنتاج الهيدروجين الأخضر وسبل تخزينه ونقله والاستفادة من تطبيقاته.

خطيب الجامع الأزهر: القرآن يهدي الفطرة إلى الإقرار بإله واحد تجب عبوديته



قال الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل قد تفضل على هذه الأمة بنعم لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن من نعم الله على هذه الأمة هذا الكتاب الكريم الذي لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

أضاف في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر اليوم أن آيات القرآن التي تجاوزت ستة آلاف آية كلها هدى ونور، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾، وحري بالمسلم أن يتأمل هذا القرآن ويتدبر آياته

ولكني أتوقف عند آية واحدة، أحاول أن أتأملها، فالله عز وجل يقول: ﴿إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

يقول الشنقيطي –رحمه الله- في أضواء البيان: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. اهـ

وتابع: ولا عجب فقد ذكر أحد العلماء حول معنى هذه الآية ألفين وثمانمائة وجه لمعنى قول الله تعالى: يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم في كل سبيل، يهدي للتي هي أقوم في العقيدة والاستجابة للفطرة، يهدي للتي هي أقوم في الدعوة للعمل الصالح، يهدي للتي هي أقوم في العلاقات بين الناس والمجتمعات، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق والآداب، يهدي للتي هي أقوم في الحروب والمعارك.