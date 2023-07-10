الأوقاف: توزيع 8 آلاف عمامة أزهرية جديدة للأئمة

تبدأ وزارة الأوقاف يوم الأحد الموافق 16/ 7/ 2023م، توزيع 8 آلاف عمامة أزهرية على جميع الأئمة في مختلف المديريات حول الجمهورية.

ومن المقرر أن تنشر الوزارة لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.



الأوقاف تكافئ أعضاء القافلة الدعوية بالبحيرة

يتوجه الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالشكر لكل من مدير مديرية أوقاف الجيزة ومدير مديرية أوقاف البحيرة ولكل أعضاء القافلتين على أدائهم المتميز وجهدهم الكبير في القافلتين.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة لرئيسي وأعضاء القافلتين وفق كشوف الأداء المرسلة من المديريتين والمعتمدة من رئيس القطاع الديني، متمنيًا للجميع كل التوفيق، وموجهًا بعمل المزيد من هذه القوافل الناجحة المكثفة في جميع المديريات من خلال خطة القطاع الديني للقوافل الدعوية، على أن تشمل القافلة إضافة إلى جانب خطبة الجمعة عمل ندوات تثقيفية، ومقارئ القرآن الكريم، ولقاء مجمع على مستوى منطقة القافلة، والبرنامج التثقيفي للطفل، وأي نشاط آخر تقترح المديرية المنظمة إضافته لعمل القافلة.

من جانبه، قال الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، إن الله عز وجل قد تفضل على هذه الأمة بنعم لا تعد ولا تحصى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن من نعم الله على هذه الأمة هذا الكتاب الكريم الذي لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.

أضاف في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر اليوم أن آيات القرآن التي تجاوزت ستة آلاف آية كلها هدى ونور، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾، وحري بالمسلم أن يتأمل هذا القرآن ويتدبر آياته

ولكني أتوقف عند آية واحدة، أحاول أن أتأملها، فالله عز وجل يقول: ﴿إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

يقول الشنقيطي –رحمه الله- في أضواء البيان: وهذه الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. اهـ