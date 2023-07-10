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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

طلاب القسم العلمي الشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة الصرف

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

أدى طلاب القسم العلمي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الصرف، اليوم الاثنين، دون شكاوى، وأكد الطلاب أن الامتحانات تسير في هدوء ويسر.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.


ونعى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشيخ/ حسين عبد الخالق، مدير عام المواد الشرعية والعربية بمنطقة الوادى الجديد، الذي وافته المنية إثر حادث صباح اليوم، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن  المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبى 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالى 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمى والأدبى 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة،  535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.

 

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ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والبعوث في هدوء واستقرار

اختتم اليوم الأحد طلاب القسم الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة اللغة الفرنسية، كما اختتم طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738

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