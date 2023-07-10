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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

رئيس القطاع الديني يجتمع بالمجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين

بوابة الوفد الإلكترونية

عقد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني اجتماعًا مع المجموعة الأولى من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية اليوم الاثنين 10 يوليو 2023م بحضور د. محمد الشحات أبو ستيت مدير عام المكتب الإعلامي، والشيخ محمد عسكر مسئول الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف لاختيار منسق إعلامي في كل مديرية من بين العاملين بالأوقاف يكون حلقة صلة بين المديرية والمكتب الإعلامي.


وأكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن الإعلام والمواد الإعلامية تستطيع تغيير أفكار المجتمع وعاداته، فما من مادة إعلامية إلا ومن ورائها هدف أو قيمة تحاول غرسها في المجتمع، وأن هناك فرقًا بين الخطاب الإعلامي المباشر في المسجد وبين الإعلام الجديد الذي تطغى فيه الصورة على الكلمة، مؤكدًا أن الدعوة في مصر الآن في عصرها الذهبي.


كما أكد رئيس القطاع الديني أن هناك جوائز أسبوعية تشجيعية للمتميزين من المنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية لأفضل صورة وأفضل فيديو من أنشطة المديرية.

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الإفتاء: الشرع الشريف حث على التهادي بين الناس

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الهدية هو ما يتم إعطاؤه للغير حال الحياة من مالٍ ونحوه مما يُعَدُّ نفعًا ماديًّا أو معنويًّا، وذلك على سبيل المودة والتكريم؛ أو لمناسبة سارَّة، أو هدية في يوم العيد مثلًا، وذلك بقصد التمليك ممن يملك التبرع شرعًا.


أضافت دار الإفتاء، أن الشرع قد حثعلى التهادي؛ لأنَّه من بواعث المحبة وزيادتها، وإثبات المودة والوئام بين الناس، وإذهاب الضغائن، وتأليف القلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحضُّ على التهادي ويقبل الهدايا.


رَوى الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».

ورَوى أيضًا عَن أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا".

كما رَوى في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا».

قال الإمام السرخسي في "المبسوط" [كان التهادي بينهم عادة؛ ولأنه من جوالب القرابة، وهو مندوب إلى صلة الرحم، وفي الرد معنى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الملاعن] اهـ. بتصرف.

وقال الإمام الكاساني في "البدائع": [قوله عليه الصلاة والسلام: «تهادوا تحابوا»، وهذا ندب إلى التهادي].

 

 

 

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