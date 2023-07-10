طالبان بإعلام الأزهر يفوزان بمسابقة «ثقافة بلادي»

فاز الطالبان «أنس عادل عيسي» و «عبد القادر اليمني»، المقيدان بالفرقة الأولى بكلية الإعلام جامعة الأزهر بالمراكز الأولى، في مسابقة "ثقافة بلادي"، والتي نظمها مجمع البحوث الإسلامية للطلاب المصريين والوافدين الدارسين في الأزهر، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بوزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة وجميع قطاعات الأزهر.



وأقيمت المسابقة في عشر محاور: المعرفي والمهاري والعلمي والثقافي والسياحي والتكنولوجي والوجداني والتميز والمقابلات والنشر، هدفت جميعها إلى نقل الثقافة المصرية إلى غيرها من ثقافات الشعوب الأخرى، وتأكيد الريادة العلمية والمجتمعية للأزهر الشريف، من خلال تعريف الوافدين ودمجهم بثقافة المجتمع المصري وتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية والحضارية في مصر، إضافة إلى تنمية روح التعاون بين الطلاب المصريين والوافدين.



وأعرب عميد كلية الإعلام، الأستاذ الدكتور رضا عبد الواجد أمين، عن سعادته بفوز اثنين من أبنائه المقيدين بكلية الإعلام بالمراكز الأولى في المسابقة، مقدمًا لهما ولأسرتيهما تهنئة إدارة كلية الإعلام عميدًا ووكيلين وجميع منتسبيها، لافتًا إلى أن فوزيهما جاء لتميزهما في إنتاج مشروع إعلامي متميز.



كما قدم عميد الكلية الشكر إلى الأستاذ الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية والدكتورة إلهام شاهين، نائب الأمين العام للمجمع؛ لتنظيم مثل هذه المسابقات الثقافية التي تظهر الجانب العلمي والثقافي للطلاب المصريين والوافدين، والتأكيد على الدور العلمي والثقافي والتوعوي للأزهر الشريف محليًا وعالميًا بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.



يذكر أن الطالبَين الفائزين بالكلية حصلا على المراكز الأولى من بين ستين فائزًا، وأن جميع الفائزِين سيحصلون على جوائز مالية قيمة، مقسمة إلى خمسة مستويات، إضافة إلى زياراتٍ مجانية للمعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والفيوم، مقدمة من وزارة السياحة ومجموعةٍ من الكتب القيمة مقدمةً من المجلس الأعلى للثقافة.





طلاب هندسة التعدين

شارك الدكتور محمد جلال عميد كلية هندسة الأزهر بقنا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مناقشة مشروعات التخرج المختلفة لطلاب الأقسام للعام 2023/2022م بالكلية، والتى تميزت جميعها بارتباطها بموضوعات تطبيقية و مخرجات بحثية متميزة و أفكار متنوعة و مبتكرة تخدم الصناعة و صديقة للبيئة و تقدم حلولا للتحديات المناخية، قدمها طلاب الكلية و مهندسو المستقبل بمستوى راقي يعكس تميزهم العلمي و الخلقي و إلمامهم بأحدث ما توصل إليه العلم كل في مجال تخصصه، وذلك في جو يسوده العلم و العمل والإخلاص و التفاني من الطلاب، بعد عام كامل من الجد والاجتهاد في تحصيل العلم والتجهيز لمشروعات التخرج.

