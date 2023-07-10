جهود أمنية لكشف ملابسات العثور على جثمان طفل بالشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، من جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة لطفل في الثانية عشر من عمره، مجهولة الهوية، وفي حالة تفحم داخل أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ بالعثور على جثة طفل في حالة تفحم داخل أرض زراعية بدائرة مركز بلبيس.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة طفل يبلغ من العمر نحو 12 عاما، مجهول الإسم والعنوان، وفي حالة تفحم وتحلل، وذلك في أرض زراعية بدائرة مركز شرطة بلبيس، ويرجح وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، تقرر انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، والإستعلام عن سجلات بلاغات الأطفال المتغيبين خلال الفترة الأخيرة من نفس الفئة العمرية، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.