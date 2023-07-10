عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حلمي طولان يدفع بالقوة الضاربة أمام بيراميدز

حلمي طولان
حلمي طولان

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن حلمي طولان ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة ٣٣ من عمر مسابقة الدوري العام .

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى:محمد بسام

 

خط الدفاع: محمد شكري  - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.

 

خط الوسط: جاستيس ارثر - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - صامويل أمادي .

 

خط الهجوم:  صلاح محسن.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة  - سيف تقا - محمد ناصف -محمد إبراهيم - محمود نبيل  - محمد عنتر- عبد الرحمن بودي -أحمد القرموطى - إبراهيم ايولا.

فيما تشكيل بيراميدز جاء كالتالي 

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ    

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - وليد الكرتي - محمد حمدي  

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل

مواد متعلقة

9 رحلات دولية ورحلتين داخليتين تصل مطار مرسى علم اليوم

الأهلي ينتظر هدية سيراميكا أمام بيراميدز الليلة للاحتفال بالدوري

تشكيل سيراميكا المتوقع في مواجهة بيراميدز الليلة بالدوري
الجريدة الورقية