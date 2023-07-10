4 تغييرات في نمط الحياة لتحسين مستوى الكوليسترول لديك

يحتاج جسمك إلى بعض الكوليسترول ليعمل بشكل صحيح ولكن إذا كان لديك الكثير في دمك، فقد يلتصق بجدران الشرايين ويضيقها أو حتى يسدها وهذا يعرضك لخطر الإصابة بمرض الشريان التاجي وأمراض القلب الأخرى.

ينتقل الكوليسترول عبر الدم على بروتينات تسمى البروتينات الدهنية، ونوع واحد ، LDL ، يسمى أحيانًا الكوليسترول "الضار"، ويؤدي ارتفاع مستوى LDL إلى تراكم الكوليسترول في الشرايين ونوع آخر ، HDL، يسمى أحيانًا الكوليسترول "الجيد"، وينقل الكوليسترول من أجزاء أخرى من الجسم إلى الكبد ثم يزيل الكبد الكوليسترول من جسمك.

هناك خطوات يمكنك اتخاذها لخفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL). من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول في النطاق ، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

انتبه لما تأكله

إذا كنت تتناول أدوية بالفعل ، يمكن أن تحسن هذه التغييرات تأثيرها في خفض الكوليسترول، يمكن لبعض التغييرات في نظامك الغذائي أن تقلل الكوليسترول وتحسن صحة قلبك مثل ، تقليل الدهون المشبعة وتناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، زيادة الألياف القابلة للذوبان.

ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تحسن التمارين من نسبة الكوليسترول ويمكن أن يساعد النشاط البدني المعتدل في رفع كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، وهو الكوليسترول "الجيد". بموافقة طبيبك ، مارس التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل خمس مرات أسبوعيًا أو نشاطًا هوائيًا قويًا لمدة 20 دقيقة ثلاث مرات أسبوعيًا.

الإقلاع عن التدخين

يحسِّن الإقلاع عن التدخين من مستوى كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة.

فقدان الوزن

يساهم حمل القليل من الأرطال الزائدة في ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. التغييرات الصغيرة تضيف ما يصل وإذا كنت تشرب المشروبات السكرية ، فانتقل إلى مياه الصنبور، وتناول وجبة خفيفة من الفشار أو البسكويت المملح بالهواء - ولكن تتبع السعرات الحرارية، وإذا كنت تشتهي شيئًا حلوًا ، جرب الشربات أو الحلوى التي تحتوي على القليل من الدهون أو لا تحتوي على دهون ، مثل حبوب الهلام.

ابحث عن طرق لدمج المزيد من النشاط في روتينك اليومي ، مثل استخدام الدرج بدلاً من ركوب المصعد أو ركن السيارة بعيدًا عن مكتبك وخذ تمشيًا أثناء فترات الراحة في العمل، وحاول زيادة أنشطة الوقوف ، مثل الطهي أو القيام بأعمال الحديقة.

في بعض الأحيان ، لا تكفي تغييرات نمط الحياة الصحية لخفض مستويات الكوليسترول وإذا أوصى طبيبك بأدوية للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك ، فتناولها على النحو الموصوف مع الاستمرار في تغيير نمط حياتك. يمكن أن تساعدك التغييرات في نمط الحياة في الحفاظ على جرعة دوائك منخفضة.