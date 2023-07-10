تناول أطعمة صحية للقلب يخفض من مستوى الكوليسترول

يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، ويمكن أن تساعد الأدوية في تحسين مستوى الكوليسترول لديك.

ولكن إذا كنت تفضل إجراء تغييرات في نمط الحياة أولاً لتحسين مستوى الكوليسترول لديك ، فجرّب هذه التغييرات الخمسة الصحية.

إذا كنت تتناول أدوية بالفعل، يمكن أن تحسن هذه التغييرات تأثيرها في خفض الكوليسترول، يمكن لبعض التغييرات في نظامك الغذائي أن تقلل الكوليسترول وتحسن صحة قلبك.

أطعمة مفيدة للقلب والكوليسترول

تقليل الدهون المشبعة

الدهون المشبعة الموجودة بشكل أساسي في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم ، ترفع الكوليسترول الكلي. يمكن أن يؤدي تقليل استهلاكك للدهون المشبعة إلى تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) - الكوليسترول "الضار".

تخلص من الدهون المتحولة

غالبًا ما تُستخدم الدهون المتحولة ، التي تُدرج أحيانًا على ملصقات الأطعمة على أنها "زيت نباتي مهدرج جزئيًا" ، في السمن النباتي وملفات تعريف الارتباط والمقرمشات والكعك التي يتم شراؤها من المتاجر، ترفع الدهون المتحولة مستويات الكوليسترول الكلية. حظرت إدارة الغذاء والدواء استخدام الزيوت النباتية المهدرجة جزئيًا بحلول 1 يناير 2021.

تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

لا تؤثر أحماض أوميغا 3 الدهنية على كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، ولكن لها فوائد أخرى لصحة القلب ، بما في ذلك خفض ضغط الدم، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية السلمون والماكريل والرنجة والجوز وبذور الكتان.

زيادة الألياف القابلة للذوبان

يمكن أن تقلل الألياف القابلة للذوبان من امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. توجد الألياف القابلة للذوبان في أطعمة مثل دقيق الشوفان والفاصوليا وبراعم بروكسل والتفاح والكمثرى.

أضف بروتين مصل اللبن

بروتين مصل اللبن ، الموجود في منتجات الألبان ، قد يكون مسؤولاً عن العديد من الفوائد الصحية المنسوبة إلى منتجات الألبان. أظهرت الدراسات أن تناول بروتين مصل اللبن كمكمل غذائي يخفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة والكوليسترول الكلي وكذلك ضغط الدم.