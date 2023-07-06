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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

ارتفاع نسبة الكوليسترول
ارتفاع نسبة الكوليسترول

يعني الكثرين من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وهو يعني وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول، وفي حين أن هذا قد لا يسبب أي مشاكل في بدايتها، لكن مع مرور الوقت قد يزيد من المخاطر الصحية.

ارتفاع نسبة الكوليسترول

وذلك لأن الكوليسترول يمكن أن يتراكم في الشرايين مما يؤدي إلى انسدادها ويمنع الدم من المرور.

وإذا لم يتم علاج ذلك يمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ارتفاع نسبة الكوليسترول

ومع ذلك، يمكن أن يظل ارتفاع الكوليسترول خطرا "خفيا"، لأنه لا يظهر عادة مع الأعراض.

وتشرح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "لا توجد عادة أعراض لارتفاع الكوليسترول. غالبا ما يكون عامل خطر خفياً مما يعني أنه يمكن أن يحدث دون علمنا حتى فوات الأوان. وهذا هو سبب أهمية فحص مستوى الكوليسترول لديك". ولكن في بعض الحالات، قد يلاحظ الشخص ثلاث علامات على جسمه ناتجة عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. عادة ما تحدث هذه الأعراض فقط إذا كان شخص ما يعاني من فرط كوليسترول الدم العائلي، ما يعني أن ارتفاع الكوليسترول لديك موروث بدلا من أن يكون ناتجا عن عوامل نمط الحياة. ويمكن أن تظهر في مفاصل أصابعك أو ركبتيك أو كاحليك أو عينيك.
وتحث مؤسسة القلب البريطانية الناس على البحث عن العلامات "المرئية".

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ارتفاع نسبة الكوليسترول

وتر زانثوماتا

تأتي عبارة عن "تورمات ناتجة عن الكوليسترول" يمكن أن تظهر على مفاصل أصابع يديك أو ركبتيك أو وتر العرقوب في مؤخرة الكاحل.

Xanthelasmas

يأتي عبارة عن "كتل صفراء صغيرة من الكوليسترول" توجد بالقرب من الزاوية الداخلية للعين.

قوس القرنية

تقول BHF: "هذه حلقة بيضاء شاحبة حول الجزء الملون من عينك، قزحية العين".

وإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، يجب عليك حجز موعد مع طبيبك العام.

ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت مستويات الكوليسترول مرتفعة للغاية هي إجراء الاختبار.

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