كشف ملابسات العثور على جثة شخص في بني سويف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد إلى مركز شرطة الفشن بمديرية أمن بنى سويف بالعثور على جثة شخص بأحد الأراضى الزراعية بدائرة المركز مصاب بطعنات متفرقة بالجسم.

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تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاصة - مقيم بالقاهرة) وأن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بالجيزة) وأنه متواجد بمنزل شقيق طليقته بمحافظة أسوان.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكن (شقيق طليقته بدائرة مركز شرطة نصر النوبة بأسوان)..وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بدافع سرقة سيارة المجنى عليه، فعقد العزم على التخلص من المجنى عليه والإستيلاء على سيارته والتوجه بها لمدينة أسوان ثم بيعها.. وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراج المجنى عليه بزعم توصيله لمدينة أسوان ثم قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته وإستولى على السيارة ومتعلقات المجنى عليه ولاذ بالهرب وأرشد عن(عدد 2 سلاح أبيض إحداهما المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") وكذا (السيارة الملاكى- حافظة نقود - الهاتف المحمول "المستولى عليهم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شاب في شجار بسلاحٍ في القاهرة

وفي سياقٍ مُتصل، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب ، مقيم بدائرة القسم) مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .

بالإنتقال وسؤال (والده ، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (نجله وأحد الأشخاص) بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته"مُحدثاً ما به من إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـــه وبحوزتــه (السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار) وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط الجريمة بكافة صورها وأشكالها، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.

ويشن رجال الداخلية يومياً حملات مُكبرة للإيقاع بمُخالفي القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.