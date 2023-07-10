الداخلية تواصل مُطاردة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة .

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين وذلك على النحو التالى :

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية والمقضي فيها بالسجن المؤبد ، وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالقاهرة.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة قنا) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن (3) سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الغربية) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن (10) سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سيدتان) لقيامهماببيع مستحضرت تجميل "مجهولة المصدر" بدائرة القسم ، وبحوزتهما (كميات كبيرة من مستحضرات التجميل) جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

بمواجهتهما إعترفابحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياقٍ مُتصل، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (199) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 85148 مخالفة مرورية متنوعة

وعلى جانب آخر، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85148 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 24026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط 1368 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و25 مخالفة موقف عشوائى و19 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.