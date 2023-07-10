9 شروط للتسجيل والقبول بجامعة جدة للعام الجامعي الجديد 1445

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة بالمملكة العربية السعودية أن التقديم مستمر على برامج القبول في الجامعة والتي تشمل المسار الصحي والقبول المباشر (كليات المسار العلمي)، والقبول المباشر (كليات المسار الانساني) والتسكين المباشر لكليات المسار الصحي (الطب-العلوم الطبية التطبيقية)، ودبلومات الكلية التطبيقية، والسنة التأهيلية برسوم دراسية.

معايير القبول بجامعة جدة

ونشرت عمادة القبول بجامعة جدة، عدد من الشروط العامة للقبول للعام الجامعي المقبل 1445هـ، منها:

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أماً لسعودي. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أوخارجها. أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهّة حكومية أو خاصة. أن يكون المتقدم/ة حاصلاً على درجة اختبار القدرات العامة للمسار الإنساني أو أن يكون حاصلاً على درجة اختبار القدرات العامة والتحصيلي للمسار العلمي . مدة صلاحية درجة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس . أن لا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلاً أكاديمياً، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله لاغيا. لا تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جامعة تعليمية أخرى بعد تاريخ 4/12/1444هـ. لا تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من خمس سنوات أي أن الجامعة تقبل الشهادات من عام: 1439/1440هـ وما بعدها. لا تقبل الجامعة أي طالب مقبول في جامعة أخرى. وسوف يُلغى قبول أي طالب يتضح قبوله في أي جهة تعليمية اخرى.

ولكل من يرغب في التقديم بجامعة جدة في العام الجامعي 1445هـ، عليه الاطلاع على كافة تفاصيل التقديم وقراءة دليل القبول بالضغط على الرابط التالي.. https://darnj.uj.edu.sa/Files/1424/Files/154900_DALIL.pdf