نقابة الخدمات الإدارية: البنية الجغرافية للجمهورية الجديدة خلقت مجمعات صناعية

أصدرت نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النشرة الدورية التثقيفية الشهرية، والتى جاءت تحت عنوان "العمل.. بناء وطن"، مستهدفة زيادة درجات الوعي بقيم الانتماء للعمل الوطنى للعاملين بكافة مواقع الإنتاج والسير قدمًا نحو البناء والتنمية فى الجمهورية الجديدة.

تمكين الصناعات الوطنية المغذية

وتضمنت النشرة، رفض كل الشائعات وعدم الالتفات إليها خاصة التي تبث عبر قنوات غير شرعية تحمل فى طياتها مشروعات "سامة" من شأنها إعاقة استكمال العمران بالوطن الغالى، مؤكدة أن البنية الجغرافية الجديدة للوطن الغالى مصر أربكت حسابات الاعداء وسببت لهم حالة من الارتباك من حيث صعوبة الوصول لأي معلومة من شأنها قد يتم استغلالها في إثارة الفوضى، إلى جانب إنها وفرت العديد من ميلاد مجتمعات عمرانية ذات تنمية صناعية وزراعية وفرت فرص عمل جديدة.

وقالت النشرة، إن مقرات المجمعات الصناعية الحديثة مثل "الروبيكي" وغيرها تمثل عنصرًا استراتيجيًا نحو تمكين الصناعات الوطنية المغذية كما تعد مبادرة "ابدأ" انطلاقة جديدة للصناعات الثقيلة التى تقوى من دعائم ثورة التصدير النى تنتهجها مصر من أجل مستقبل افضل وجلب العملة الصعبة والإقلال من الإزعاج الذى تسببه فواتير الاستيراد.