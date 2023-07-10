إزالة أكشاك متعدية على حرم سور محطة الصرف الصحي بالبوهي في الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة وبالتعاون مع شرطه المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق العام في إمتداد شارع البوهي وذلك في إطار أعمال التطوير الجاري تنفيذها بذلك القطاع واستجابة لشكاوى المواطنين لوجود عدداً من الأكشاك المخالفة متعدية على أرصفة المشاة.

تكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن إزالة ٢٣ كشك وفاترينة ومحل مقام بالمخالفة ومتعدي علي حرم سور محطة الصرف الصحي بامتداد شارع البوهي بحي إمبابة ويحدثون اشغالا للطريق العام وإعاقه لحركة سير المواطنين والمركبات.

وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.