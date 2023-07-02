عقار الجمرك .. رئيس الحي: خالٍ من السكان ولم يتسبب في إصابات

استيقظ أهالي منطقة الجمرك بغرب الاسكندرية على صوت انفجار اثر انهيار عقار قديم مما تسبب فى حالة ذعر وفزع بين المواطنين ، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة، فيما دفع الحي بوحدة التدخل السريع إلى موقع الانهيار لإزالة الأجزاء الخطرة، وذلك بعد أيام من انهيار عقار ميامي.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغ بسقوط أجزاء من العقار رقم 90 بحارة النجاة بمنطقة الفراهدة بنطاق الحي،انتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية كما انتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.

من جانبها، قالت نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، إن العقار خالي من السكان ولم يتسبب الحادث في أي إصابات بين المارة حيث جرى رفع مخلفات الهدم وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق ،انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار ، امرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .