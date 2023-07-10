إتمام إنشاءات 4 مشروعات "حياة كريمة"بقرية الكلالسة جنوب قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية الكلالسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا ، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لتلك المشروعات بجميع قري المحافظة.

طلع المحافظ، على منطقة المشروعات الخدمية التى تقع على مساحة ٧٢٠٠م ، وتضم ٤ منشآت خدمية هى ( وحدة طب الأسرة ، مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية ، مركز تنمية الأسرة والطفل ) ، كما تفقد مركز تنمية الأسرة والطفل بالقرية المقام على مساحة ١١٢٠ م ، بنسبة تنفيذ ١٠٠ ٪ ، و يضم عدد ٢ صالة استقبال ، ٣ حضانات ، ٢ غرف تخاطب ، ٢ ورشة تدريب ، فصل محو أميه ، معرض منتجات ، مركز تنظيم أسرة ، مركز مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج ، غرفة علاج طبيعى ، صالة العاب رياضية ، غرفة عزل ، غرفة كهرباء ، مكاتب إدارية ، ٦ دورات مياة من ضمنها دورتي مياة مجهزين لذوى الإحتياجات الخاصة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد وحدة طب الأسرة ، المقامة على مساحة ١٣٠٠ م وتتكون من ٣ طوابق، حيث يضم الدور الأرضي ( العيادات - التعقيم - الصيدلية - الارشيف)، ويحتوي الدور الاول علوي علي ( العيادات - المعمل - الإدارة - غرف الكهرباء)، ويضم الدور الثاني علي ( غرف سكن - المخازن) مؤكدا أنه تم تنفيذ الوحدة طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل لتقديم جميع الخدمات الطبية لاهالي القرية.

كما تفقد المحافظ، مجمع الخدمات الحكومية لقرية الكلالسة ، المقام علي مساحة ٧٠٥ م ، ويتكون من ٣ طوابق تشمل ( مركز تكنولوجى – سجل مدنى – شهر عقارى – مكتب بريد – وحدة محلية – مجلس محلي - مكتب تموين ) ، وسوف يخدم حوالى ٦٥ الف مواطن من اهالى القرية .

وأورد أن نسبة التنفيذ بلغت ١٠٠٪؜ وجارى تأثيث المبنى ، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى به فى أقرب وقت ممكن ، مؤكدا أن مجمعات الخدمات الحكومية سوف تسهم فى إنهاء معاناة سكان القرى للحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه المقام على مساحة ٣٣٠ م٢ ، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ، ومكتب إرشاد زراعى ، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال به وصلت إلى ١٠٠٪؜ ، وتم تسليمه إلى مديرية الزراعة تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمجمع.

ونوه المحافظ، إلى أنه سوف يحدث نقلة نوعية، في مستوى الخدمات الزراعية المقدَّمة للمواطنين، لا سيما في ظل توجه الدولة نحو تطبيق كارت الفلاح الذكي، والاعتماد على أنظمة الري الحديث.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

فى سياق ذي صلة، سلم المحافظ، السيدة هناء عطا الله حسين ماكينة حياكة مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر منزلها بقرية المفرجية بالسبع عيون بمركز قوص، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بجميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة.

ذكر المحافظ، أن المحافظة حريصة علي مشاركة الاسرة فرحتها ببدأ مشروعهم الخاص، منزهًا أن المجلس القومى للمرأة قام بتدريب السيدة هناء عطا الله حسين علي ريادة الأعمال والحياكة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالإضافة إلى قيام الفرع بتوفير عدد من الخامات والاقمشة لمساعدتها علي النجاح في مشروعها باعتبارها ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

وتابع المحافظ، أن الدولة تهدف إلى توفير حياة كريمة للسيدات من الأسر الأكثر احتياجا وتحويلهم الي أسر منتجة لتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير مشاريع بسيطة وصغيرة تدر عليهم دخلًا بصفة دورية، مثمنا دور مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم مجهودات الدولة لرفع العبء عن المواطنين ومشاركة الدولة فى إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التى تفتح أبواب رزق للأسر الأكثر احتياجا.