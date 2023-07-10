جويرية سليمان أول طالبة كفيفة مصرية تحصل على شهادة البكالوريا الدولية

أعلنت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية، أن إحدى طالبتها وهى الطالبة جويرية سليمان والتي فقدت بصرها وهى طفلة صغيرة حققت انجاز دراسى مصري عالمى جديد غير مسبوق حيث اصبحت اول فتاة كفيفة مصرية تحصل بطريقة الدمج الكامل على احدى الشهادات الدراسية العالمية رفيعة المستوي وبتفوق وهى شهادة البكالوريا الدولية الـ IB .

ويعد نظام البكالوريا الدولية IB من أشهر الأنظمة الدراسية على مستوى العالم وهي اختصار لـ International Baccalaureate ويتيح النظام فرص للقبول فى عدد ضخم من الجامعات الدولية المرموقة والاعلي تصنيفا في كل أنحاء العالم ، وتتم الدراسة فيه باليات الدمج الكامل لكل الطلاب داخل فصل دراسى واحد يضم الجميع و بمناهج واحدة للجميع دون ادنى تفريق بينهم وذات الامتحانات فى جميع المواد علمية وادبية لا يتغير فيه الا الوسيلة وهى تحويله الى بريل او ناطق على الكمبيوتر، والبرنامج يحظى باعتراف وقبول دولى واسع فهو منتشر في 150 دولة مختلفة في أنحاء العالم، ويعمل النظام على تنمية شخصية الطالب بدعم استقلاليته في التعلم كما تمكنه من اكتساب مهارات متنوعة مثل القدرة على التفكير والتحليل والبحث والتواصل والقدرات الإبداعية كل ذلك مع محافظته على مبادئه وقيمه.

وأعربت دعاء مبروك، المدير التنفيذي لبصيرة، عن فخرها بانجاز جويرية الدراسى الباهر معتبرة أن هذا الانجاز هو ثمرة جهد خارق من جويرية ودعم منقطع النظير من اسرتها الصغيرة وايمان منهم بقدرات ابنتهم التى لا تحدها ابدا فقدها لبصرها كذلك هو ثمرة من ثمار برامج عمل بصيرة على مدار سنوات وسنوات فى دمج ابناءها من فاقدى وضعاف البصر فى فصول تعليمية عادية جنبا الى جنب مع اقرانها من غير ذوى الاعاقات البصرية.

الطالبة جويرية سليمان

وأشارت مبروك، إلى أن إنجاز جويرية الدراسى العظيم رغم انه حالة فردية الا انه دليل قاطع جديد على حقيقة مؤكده وهى ان الاعاقة البصرية لا تؤثر على التحصيل الدراسى وان النبوغ والتفوق اذا ما تم رعايتهم يمكن ان يثمروا بصرف النظر عن وجود اعاقة بصرية من عدمها ، وان تلك المبادئ سعت بصيرها الى الارتكاز عليها فى بناء استراتيجية عمل المؤسسة فى اتباع الطرق العلمية الاحدث عالميا فى دعم دمج الابناء من ذوى الاعاقات البصرية فى الفصول التعليمية العادية جنبا الى جنب مع اقرانهم من غير ذوى الاعاقة وهو ما تم اتباعه مع جويرية منذ التحاقها ببصيرة مع بداية سنوات عمرها الاولى وحتى الان

يذكر أن مؤسسة بصيرة هدفت منذ تأسيسها إلى تبنت استراتيجية عمل ترتكز على اهمية تأهيل وتدريب الابناء من ذوى الاعاقات البصرية وفق احدث البرامج التدريبية في العالم وعلى ايدي خبراء عالميين في هذا المجال بهدف ان يصبح الطفل ذوي الاعاقة البصرية معتمدا علي نفسة مستقلا ذاتيا وهو ما يعنى اعادة تقديمه الى مجتمعه كفرد مساند منتج نافع

وأن مؤسسة بصيرة سعت طوال سنوات عملها الى خلق مناخ عام مناسب لدمج الأطفال ذوى الإعاقات البصرية في نواحى الحياة المختلفة من خلال تدريب الأسرة والمدرسة والوسط الاجتماعي المحيط على آليات الدمج الواعى وطرق التغلب على عقبات الإعاقة البصرية وأطلقت في سبيل ذلك عدد من المشروعات والمبادرات وحملات التوعية.