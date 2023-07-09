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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرا الزراعة والتنمية المحلية يتابعان ملفات التعاون للحفاظ على الأراضي الزراعية

وزيرا الزراعة والتنمية
وزيرا الزراعة والتنمية المحلية

التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة.

 

لقاء وزيرا الزراعة والتنمية المحلية لمناقشة ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية

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وشهد اللقاء متابعة بعض الموضوعات والملفات المشتركة بين الوزارتين وفي مقدمتها ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها وكذلك آليات متابعة رفع كفاءة منافذ توزيع السلع الغذائية للمواطنين. 

 

وتطرق لقاء "القصير وآمنة"، إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وأجهزة مديريات الزراعة والتنمية المحلية في التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها في المهد وذلك في إطار الاهتمام الذى توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية من خلال تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل الفوري مع أي محاولات للاعتداء على الرقعة الزراعية. 

 

الوزيران بحثا كذلك توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا "وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة الرئيس السيسي معاً لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة "سند الخير".

 

وأكد الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون لتذليل أي تحديات أو عقبات تواجه المشروعات والملفات التي تتعاون فيها الوزارتين بما يسهم في سرعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

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