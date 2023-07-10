عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات "الأقصى" على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

ورغم الإدانات العربية والإسلامية لانتهاكات الاحتلال بحق الأقصى، إلا أن اعتداءات حكومة الاحتلال والمستوطنين متواصلة بحق المسجد المبارك دون توقف.

الاحتلال يواصل جرائمه

وفي سياق متصل، واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته، حيث اعتقل 11 مواطنا، وأصيبت امرأة بالرصاص في القدس، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على أراض للفلسطينيين في نابلس واريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن منير أبو صالح، عقب دهم منزله في شارع عصيرة بمدينة نابلس، وتفتيشه بصورة وحشية، والعبث بمحتوياته.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين علي علقم، ومحمد كيالة، بعد أن داهمت منزليهما في الحارة التحتا من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

كما واعتقلت الشاب محمود أبو سبيتان من بلدة الطور شرق القدس المحتلة، ومددت توقيف الشاب محمد وأسامة فاخوري حتى الخميس المقبل، والفتى محمد طحان حتى الـ9 من أكتوبر المقبل، وكذلك مددت توقيف إسماعيل الحلواني حتى الـ23 من الشهر الحالي.

واعتقلت امرأة لم تعرف هويتها في حي الشيخ جراح بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص صوبها ما أدى إلى اصابتها في قدمها.

واستدعت قوات الاحتلال الشاب أسامة نواف السلايمة (22 عاما) ويعاني من "متلازمة داون" من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب إيهاب هيثم جابر أبو سعدة من بلدة علار شمال طولكرم على حاجز عسكري غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، 5 مواطنين هم: هيثم عصام الجعبة، ويحيى ناصر الدين، من المدينة، ولؤي هاشم الجبور، وفؤاد حجازي الجبور من بلدة يطا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. وفريد الحمامدة، بعد الاعتداء عليه بالضرب في مسافر يطا جنوبا.

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