عاجل
هوس "التريند".. تحدي القفز من القارب نشاط مائي خطير عبود الزمر يكشف حقيقة التخطيط لاغتيال الزعيم عادل إمام (شاهد)
الأحد 09 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يُضيّق على الفلسطينيين في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمرا عسكريا، لتضييق الخناق على البدو الفلسطينين القاطنين شمال محافظة أريحا، شرق الضفة الغربية.

txt

قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر قوات إضافية في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

 مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال وضمن مخططها لتهجير البدو والتوسع الاستيطاني، أصدرت أمرا عسكريا يتضمن منع دخول أرض تقع قرب معسكر لجيش الاحتلال جنوب شرق قرية الجفتلك، تقدر مساحتها بـ250 دونما، تقطنها نحو 25 عائلة من البدو الذين يعيشون في خيام.

وأوضحت أن القرار العسكري الإسرائيلي، ينص على إغلاق المنطقة ومنع المكوث فيها، ويسمح للسكان البدو القاطنين بشكل دائم في المنطقة بالاستمرار في البقاء، شرط عدم إضافة أي جديد إلى منشآتهم السكنية الزراعية، وتقييد تحركاتهم.

وأشارت إلى أن هذا الأمر العسكري يسري حتى نهاية عام 2027، لكن المخاطر قائمة بإصدار قرار لاحقا بالاستيلاء على الأرض بشكل كامل لصالح المعسكر الإسرائيلي القريب منها.

مواد متعلقة

إصابة صبي فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قلقيلية

العدوان الإسرائيلي على غزة يستمر لليوم الرابع.. استشهاد 31 فلسطينيًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتزم قصف 215 هدفًا للجهاد الإسلامي في غزة

رجبيات الأولياء..الأضحية الخفية عند الطرق الصوفية

الطرق الصوفية تحتفل برجبية أحمد البدوي (صور)

وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه بالاستعداد لعمليات إضافية في غزة

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

عبد السند يمامة: الوفد قادر على وضع رؤية لحل الأزمة الاقتصادية في مصر
الجريدة الورقية