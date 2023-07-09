إصابة مسنة فلسطينية برصاص شرطة الاحتلال في القدس (شاهد)

أُصيبت فلسطينية تبلغ من العمر 60 عاما، بجراح، منذ قليل، من جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأحد، لقطات من موقع الحادث والتي جرى فيه إطلاق النار على المسنة الفلسطينية.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن "قوات الأمن أطلقت النار تجاه فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، قرب محطة القطار السريع في شارع حاييم بارليف في القدس"، لافتة إلى أن "السيدة الفلسطينية، التي تم إطلاق النار تجاهها قرب حي الشيخ جراح في القدس، مصابة بجروح متوسطة في الأطراف السفلية".

وأصيب 6 إسرائيليين، الثلاثاء الماضي، إثر وقوع عملية دهس وطعن وإطلاق نار في مدينة تل أبيب، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل المنفذ، واصفةًً حادث الدهس بالسيارة بـ"الهجوم الإرهابي".

يأتي ذلك في وقت شهدت الضفة الغربية، وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، الأسبوع الماضي، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاما، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وانتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف عند مدخل بلدة حارس بقضاء سلفيت، فى وقت سابق من اليوم الأحد، في أعقاب عملية إطلاق نار.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التصعيد في الأراضي الفلسطينية، بالعديد من المدن المحتلة، بدأتها باقتحام مدينة ومخيم جنين منذ أسبوعين تقريبًا، ثم اقتحام نابلس والقيام بإجراءات استقزازية في المسجد الأقصى.

الأمم المتحدة: عمليات إسرائيل العسكرية جريمة حرب

ومن جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن عمليات إسرائيل العسكرية في جنين قد تكون جريمة حرب، وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن العملية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة وهجوم الدهس بسيارة في تل أبيب "يؤكدان بصورة مقلقة على نمط مألوف للغاية من الأحداث وهو أن العنف لا يولد سوى العنف".

وأضاف تورك في بيان صحفي، الثلاثاء الماضي، أن "القتل والتشويه وتدمير الممتلكات يجب أن يتوقف".

وعلى الجانب الآخر، زعمت وسائل إعلام عبرية أن سيدة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن في محطة للقطار الخفيف في القدس بالقرب من مقر الشرطة، وأطلق حارس الأمن النار في اتجاهها وأصابها بجروح طفيفة، ولم تقع إصابات في الحادث وتم استدعاء العديد من أفراد الشرطة إلى مكان الحادث وأغلق المكان بغرض فحص النتائج والتحقيق في العملية.