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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مدبولي يتفقد مشروعات واحة سيوة برفقة عدد من الوزراء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يزور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، عددا من مشروعات واحة سيوة بمحافظة مطروح يرافقه عدد من الوزراء. 

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رئيس الوزراء يتابع إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج

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رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين

 ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الإنتاج.

مشروعات واحة سيوة

وكان وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، ومحافظ مطروح خالد شعيب، تفقد الجمعة الماضية، عددا من مواقع تنفيذ آبار ومحطات رفع وتدعيم الجسور ضمن جهود تطوير منظومة الرى وخفض منسوب مياه الصرف الزراعى بواحة سيوة.

فيما أشار وزير الرى إلى أنه مع أعمال تطوير منظومة الرى بسيوة، وبعد الانتهاء سيتم تقييم المشروع وتحقيق نتائجه، ودراسة مطالب الأهالى بإنشاء آبار للمناطق التى فى احتياج، وذلك بعد دراسة زمام الأراضى التى تخدمها وأقرب بئر مع تحديد الأولويات للمناطق لخدمة مزيد من المزارعين.

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