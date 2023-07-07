امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تنهي حياتها في الدقهلية بسبب الإنجليزي

أنهت طالبة بالثانوية العامة في حياتها، بمحافظة الدقهلية، حيث تناولت حبة الغلة السامة، بسبب معاناتها من ضغوط الامتحانات، وتم نقل جثتها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

شبح الثانوية العامة .. ينهي حياة طالبة الدقهلية بسبب الانجليزي

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، بمصرع طالبة بالثانوية العامة بعد تناولها حبة الغلة السامة، وذلك بقرية الروضة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل؛ ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وتبين مصرع ش.م.ع. 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة دميرة الثانوية، ومقيمة بقرية الروضة بمركز طلخا، وذلك بعد تناولها حبة الغلة السامة لمرورها بأزمة نفسية نتيجة ضغوط الامتحانات.

وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وخيم الحزن علي أسرة الطالبة مؤكدين تفوقها دراسيا وأنها عادت من امتحان الإنجليزي غير راضية عن إجاباتها وأكدت أنها لم تتمكن من الحل.