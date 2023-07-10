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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو لـ مُنتقدي أوسوريو: كفاية سواد

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام ميدو أن بعض المغرضين يهاجمون خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك بسبب مشكلة شخصية مع مرتضى منصور رئيس النادي.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأمور المادية بالنسبة لـ أوسوريو ليست أولوية ولكنه ينظر للمشروع الخاص به أكثر" 

وأضاف: "لما تشوف ناس من ولاد الزمالك بيهاجموا أوسوريو رغم إنه بيكسب، هذا يثبت أن بعض المغرضين يهاجمون أوسوريو بسبب أزماتهم مع إدارة الزمالك، كفاية سواد" 

واختتم: "الذين يهاجمون أوسوريو، في سواد جوه قلوبهم، وعندهم أجندة يتم تنفيذها"

غي سياق متصل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها  يوم الخميس المقبل .

 

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

 

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق 13 من شهر يوليو الجاري، لحساب منافسات الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز التي يعتلي الأحمر صدارتها.
من المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية.
ويخوض الأهلي مواجهة القمة محتلاً صدارة ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة، فيما يأتي الزمالك ثالثا برصيد 59 نقطة.                  

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