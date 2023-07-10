أوسوريو يكشف موقفه من عروض الرحيل عن الزمالك

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة تلقيه عروضا للرحيل عن القلعة البيضاء بعد التقارير العالمية التي أشارت إلى وجود عروض من هندوراس للتعاقد مع المدرب.

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قال أوسوريو في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا: "تلقيت بالفعل عرضا لتدريب منتخب هندوراس ولكن لا أفكر في شئ سوى نادي الزمالك".

أوسوريو: الاولوية حاليا لنادي الزمالك

واختتم: "الأولوية حاليا لنادي الزمالك، أنا أعمل بكل طاقتي من أجل هذا الفريق وأقدم 100% من طاقتي لأجله".



وكان فريق الزمالك حقق فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

فاز الزمالك على فيوتشر بثلاثة أهداف لهدفين، مساء اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

فيوتشر تقدم بهدفين قبل أن يدرك الزمالك التعادل في الوقت بدل الضائع بتسجيله هدفين متتالين ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر وفي الشوط الثاني قلب الزمالك الطاولة وسجل ثالث أهدافه.

فيوتشر تقدم مبكرا عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة ضد عزز أحمد عاطف بهدف ثاني في الدقيقة 25، وفي الوقت بدل الضائع المقدر بخمس دقائق استطاع الزمالك إعادة المباراة لنقطة الصفر بعدما سجل أحمد زيزو هدف من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ثم تعادل ناصر منسي من ركلة ركنية.

وسجل زيزو هدف الزمالك الثالث في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة نفذها ببراعة كبيرة ليسجل ثاني أهدافه في المباراة.