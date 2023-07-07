أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة فيوتشر في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة فيوتشر المقرر لها غدا السبت في الدوري.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية وصعبة مع فيوتشر على ملعب استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتضم القائمة الزمالك للمباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي .

الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - محمود شبانة - مصطفى الزناري - أحمد فتوح .

الوسط : محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي .

الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - علي ياسر - محمد صلاح.