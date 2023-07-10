حقيقة تعاقد الاتحاد الهندوراسي مع أوسوريو

كشف إدوين بنيجاس المتحدث الرسمي لاتحاد هندوراس لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول رغبة الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم في التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك.

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قال إدوين بنيجاس في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا: " تعيين المدير الفني الجديد لمنتخب هندوراس سيتم من خلال لجنة فنية يتواجد بها رئيس الاتحاد"

أضاف: " أوسوريو قد يكون ضمن قائمة للمدربين المرشحين ولكن لا يوجد إعلان رسمي بشأن المرشحين".

واختتم: " لن يتم الإعلان عن أي مفاوضات من جانبنا ولكن سيتم الإعلان عندما يتم التوصل للمدير الفني الجديد رسميا".

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الفوز على فيوتشر في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد عودة الزمالك للتدريبات الجماعية

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء الأهلي المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها يوم الخميس المقبل .

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.