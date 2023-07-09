جامعة الإمام.. تفاصيل 9 تخصصات نوعية جديدة

تخصصات نوعية جديدة في جامعة الإمام جعلتها تتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل خلال الفترة الماضية، خاصة عبر مؤشر البحث العالمي جوجل.

9 تخصصات نوعية جديدة، أعلنت عنها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مؤكدة في الوقت نفسه سعيها للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية التي من أهمها: إعداد وتخريج جيل جديد بتخصصات نوعية نادرة ومتوائمة مع رؤية المملكة 2030، وتطوير برامجها التعليمية المقدمة لطلابها في مرحلة البكالوريوس.

يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على وضع برامج تعليمية متطورة تُقَدّم خريجين مؤهلين بما يلبي حاجة سوق العمل السعودي.

فيما أوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التطوير المستمر ببرامجها وتخصصاتها وخططها الدراسية بما يتواءم مع احتياج سوق العمل ورغبات وميول الطلبة المتقدمين على الجامعة.

الكليات الصحية في جامعة الإمام

وأوضح أنه استحدثت الجامعة عدد 9 تخصصات جديدة في مختلف كلياتها النوعية للعام الجامعي القادم 1445هـ بدءًا من الكليات الصحية حيث تم استحداث تخصص (علم النفس الإكلينيكي) في كلية الصحة العامة، وتخصص (القبالة) في كلية التمريض.

كما تم في الكليات العلمية استحداث تخصصيْ (نظم المعلومات وتحليل الأعمال- إدارة المخاطر) في كلية إدارة الأعمال، وأيضًا تخصصي (الإحصاء وعلوم البيانات- علوم البيئة) في كلية العلوم.

كما تم في الكليات النظرية والإنسانية استحداث تخصص السياحة وإدارة التراث في كلية الآداب، وأيضًا في فرع الجامعة بمحافظة الجبيل تم استحداث تخصصيْ (الرياضة والجهد البدني- الإحصاء وعلوم البيانات) في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالجبيل.

وأضاف: "من هذا المنطلق سخّرت الجامعة كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لدعم الطلبة في مسيرتهم الجامعية بالتخصصات التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم وميولهم"؛ متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد.

تاريخ جامعة الإمام

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل جامعة حكومية سعودية مستقلة تأسست عام 1975م تقع شمال حي الراكة الواقع على واجهة الخليج العربي، على الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي الدمام والخبر، وتحوي الجامعة 19 كلية وبها أكثر من 45 ألف طالب وطالبة.

في الثالث من رمضان عام 1430هـ الموافق 24 أغسطس 2009م صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بفصل شطري جامعة الملك فيصل في كل من الدمام والأحساء إلى جامعتين منفصلتين.

وانطلقت الجامعة باسمها الجديد (جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل) حاملة إرثا أكاديميا وبحثيا يمتد إلى أربعة عقود؛ حيث استقبلت بعض كلياتها أول دفع من طلابها عام 1395 هـ (1975م) عند بداية مسيرة الجامعة.