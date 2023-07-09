جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تستحدث 9 تخصصات جديدة .. تعرف عليهم

احتلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع استحداثها لتخصصات نوعية جديدة في العديد من الكليات.

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.. الأهداف الاستراتيجية

وأوضحت جامعة الامام أنها قامت باستحداث 9 تخصصات نوعية جديدة، مؤكدة أنها تسعى للوصول إلى أهدافها الاستراتيجية التي من أهمها:

إعداد وتخريج جيل جديد بتخصصات نوعية نادرة ومتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

تطوير برامجها التعليمية المقدمة لطلابها في مرحلة البكالوريوس.

العمل على وضع برامج تعليمية متطورة تُقَدّم خريجين مؤهلين بما يلبي حاجة سوق العمل السعودي.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أوضح الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى التطوير المستمر ببرامجها وتخصصاتها وخططها الدراسية بما يتواءم مع احتياج سوق العمل ورغبات وميول الطلبة المتقدمين على الجامعة، قائلًا:"سعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى تسخير كافة إمكانياتها البشرية والتقنية لدعم الطلبة في مسيرتهم الجامعية بالتخصصات التي تناسب إمكانياتهم وقدراتهم وميولهم".

تخصصات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

فيما تم استحداثت الجامعة 9 تخصصات جديدة في مختلف كلياتها النوعية للعام الجامعي الجديد 1445هـ كالتالي: