مليون مشاهدة لأغنية "ألف روح"لـ بلقيس فتحي بعد 24 ساعة من طرحها

نجحت أغنية «الف روح» للفنانة بلقيس فتحي فى دخول تريند موقع اليوتيوب، وتخطت نسبة مشاهدتها لأكثر من مليون مشاهدة وذلك بعد 24 ساعة من طرحها على موقع يوتيوب.



وتعتبر أغنيه ألف روح هي رابع أغنيات بلقيس فتحي باللهجه المصرية خلال عاميين وتعاونت خلالها مع الشاعر المصري احمد حسن راؤول والملحن اللبناني غي مانوكيان ومن توزيع سليمان دميان واخرج الأغنية إيلى فهد.



وتقول كلمات الأغنية

قالوا دي يوم يومين اخرها

ولو توصل لفين في غيرها

دي وقعة ووقعتين كبيرها

ونمسح اسمها

قالوا كلام كتير وأعدّي

انا مش شايفة غير تحدّي

عايزة افرح واطير لوحدي

بناس انا احبها

انا جامدة ومش بخاف

انا عاشقة الاختلاف

انا شايلة على الكتاف

احلامي من زمان

انا واحدة بألف روح

انا عايشة بكوم طموح

خلي اللي يروح يروح

وهكمل مهما كان

وكانت سجلت الفنانة بلقيس بكليب “عرفتوه”، أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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تفاصيل أغنية بلقيس عرفتوه

الأغنية من كلمات:مشاري إبراهيم، ألحان:عبد العزيز لويس ، وتقول كلماتها"طبيعي ! فجأه راجــع ! كله أشواق !! موت مشتاق … حتى الفراق … بـكل صدمه يشوفه … والظروف اللي خـلقهـا ؟! واللي سواه ؟! وصدّه وقساه ؟!! .. مـدري شجاه !؟ ورضت فـجأه ظروفه !! … عرفـتوه ؟!! اهوه نفسه اللي ذكرتوه ؟؟ مدري خانوا مدري خلّوه …. من ورى شمسه رجع هيمان ب أرضي !! عرفــتوه ؟!! اللي أبـدع لي بِ الجْراح!! اللي لي مـا كان مـرتاح !! كنت ما انفع له !! وصرت أنفـع وأرضي !! وش وصّله !! لمـرحله !! إنّـه يـردّ أسهل ؟! أصدّق اللّــي الحين ؟! ولّا أصدّق الأوّل ؟!! إبكـلمتين ؟؟ ودمعتين ؟؟ وتكفى لا تزعل ! متوقّع إنْ أحنّ لـه !! والوضع عادي !! مصدوم من شوقه ومن إحساسه الطارئ !! لــنّ الـوله … ماله صله … وهم مثلي تفاجئ .. راح بْـــغـرور !! وردّ لـــي مـتواضـع ولاجــئ … وبـقربه ما حبْني كثر حبّه ف بعادي !! مـن يعـانــي الـنّرجسيه وشـوفة الحـال … قــلبه تمـثال … عمره ما مال … وحبّ إنسان غـيره ..، مـا يـحبِّك !! لــكن يـحبْ نفسه ويّــاك … ب إسم يـهواك … يـلغــى رضاك … إلــى أنْ تصبح أسيره … عرفـتوه ؟!! اهوه نفسه اللي ذكرتوه ؟؟ مدري خانوا مدري خلّوه …. من ورى شمسه رجع هيمان ب أرضي !! عرفــتوه ؟!! اللي أبـدع لي بِ الجْراح!! اللي لي مـا كان مـرتاح !! كنت ما انفع له !! وصرت أنفـع وأرضي !! في ناس نـربح حـبْهـا !! من لمّـا نخسرها … علاقـه مسمـومه وحـلوها أقلّ من مرها … والـنّفس إذا عـافت أحد ! تمنع مشاعرها … لا داعـي لحبْنا إذا مـنّـه بنعاني …. لـو كـنت أدري لا أبـتعدت ابـيندم ويرجـع … لا مـا صـبرت أيـامها ! وكان إبتعدت أسرع … هـذي عـيوني ومـنًهـا أي غــالي بيطلع … يـتفضّل وينـسى يردً لعيـني ثانـي".

بلقيس

كانت قد طرحت بلقيس أخيرًا كليب أغنية “صابرة”، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

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وتقول كلماتها"راني عدبني الشوق قلبي بعدك محروق

يالي تجري فالعروق واي لي عافاك

فراقك ما كنت نظن هدا صعيب يمحن

قل لقليبك يحن راني نتسناك



يوم و ثاني فاتو و أنا رشاني البعد

قلبي تعزى فحياتو ميت واخة كاينبط



راني قهرني لبعاد جفني مداه رقاد

ما حلى ليا لا ما زال نعيش فهاد الدنيا

حالي يشفي العدى أيامي كلها وحدها

كي ليوم كي غدا لموت هادي هي

يوم و ثاني فاتو و أنا رشاني البعد

قلبي تعزى فحياتو ميت واخة كاينبط



وانا صابرة على عدابي قادرة واخا

تغيب مية سنة ترجع تلقاني حاضرة