الإثنين 05 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

بلقيس فتحي زهرة لافندر ساحرة في أحدث ظهور

بلقيس فتحي
بلقيس فتحي

خضعت الفنانة بلقيس فتحي لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

بلقيس فتحي

بلقيس فتحي تلفت الأنظار بالافندر

بدت الفنانة بلقيس فتحي بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا باللون "لافندر"، مصمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة وصندل كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

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بلقيس فتحي ترد على "ماذا لو عاد معتذرًا" بكليب "عرفتوه"

بلقيس فتحي تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت بلقيس فتحي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات شعرها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

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بلقيس فتحي زهرة بيضاء في أحدث ظهور

بلقيس فتحي سفيرة في اليونسف

الجدير بالذكر أن أعلنت منظمة اليونيسف عن تعيين النجمة بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم، وذلك من خلال منصبها كسفيرة للمنظمة، على أن تعمل للترويج عن أهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم خاصة الأطفال المهمشين والأكثر ضعفًا.

وقدمت بلقيس فتحي إسهامات كثيرة في المجالات والخدمات الإنسانية، فمنذ أن استلمت مهمتها بالمنظمة شاركت في عدة مواقف دولية آخرها كان دعمها لضحايا وجرحى زلزال سوريا وتركيا.

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