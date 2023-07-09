الخارجية الأوكرانية: الحرب الأوكرانية يمكن أن تنتهي خلال يومين (شاهد)

أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني، يفهين ميكيتينكو، أن الحرب مع روسيا قد تنتهي في يومين أو 3 أيام، والمهم هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة، وبعد ذلك ستتم محاكمة الذين شنوا الحرب على أوكرانيا، قائلا: "نطالب بتعويضات عن الخسائر الفادحة، أما روسيا، فإنها تطلب البقاء على أراضٍ محتلة وأن نبدأ وقف النيران، ونذكركم أن روسيا تحتل 18% من أراضي أوكرانية ذات سيادة ومعترف بها دوليا".

وتابع " ميكيتينكو" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن حقول الألغام واسعة في شرق أوكرانيا والأمطار غزيرة مما يبطئ عملية الهجوم المضاد.

وأضاف : "طلبنا أكثر من مرة طائرات حديثة F16، لأن روسيا لديها طائرات حديثة، ولدى موسكو رؤية برصد الهدف في الجو على بُعد 300 كم وأن يضربوا الهدف على بُعد 300 كم أيضا".

وواصل مساعد وزير الخارجية الأوكراني: "نرجو أن نحصل على صواريخ متوسطة المدى على الأقل، لأن هذا الأمر سيعطينا إمكانية لضرب المعسكرات الروسية، وسوف نضرب على الأراضي الأوكرانية المحتلة وليس الأراضي السورية".

وأكمل أن الجدل الذي أثاره قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، قائلا: «هذا الموضوع ليس بجديد، فالاتحاد السوفيتي كان يستعمل الذخائر العنقودية خلال حربه في أفغانستان، وفي الحرب الجارية حاليا في أوكرانيا استخدم الجيش الروسي هذه الخسائر في أكثر من 100 مرة بمناطق زابورجيا ودونيستك وأوديسا، وتم قتل 215 مدنيا وإصابة أكثر 470 شخصاً"، مؤكدا أن هذه الأسلحة مفيدة لنا كي ندافع عن أنفسنا وتساعدنا على الهجوم أيضا.

دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ 500

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها ال 500 وسط حالة من الغموض حول نهاية هذه الحرب وفشل جميع الطرق الدبلوماسية في التوصل إلي حل لإنهاء الحرب، فضلًا عن تطور الأوضاع يوما بعد يوم، وسط مخاوف من دخول السلاح النووي على خط الأزمة، واندلاع حرب عالمية ثالثة.

دانت الأمم المتحدة، الخسائر في صفوف المدنيين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت قبل 500 يوم، في 24 فبراير عام 2022.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان، إن أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 500 طفل قتلوا منذ بدء الحرب، مع أن مسئولي الأمم المتحدة صرحوا في السابق أن العدد الفعلي أكبر بكثير على الأرجح، وفق وكالة رويترز.

وفي بيان بمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قال نويل كالهون، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا: «نشهد اليوم مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين».

وذكر مراقبون، أن متوسط عدد القتلى هذا العام أقل مما كان عليه في 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددا في مايو ويونيو.

وفي 27 يونيو الماضي، قُتل 13 مدنيا بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في شرق أوكرانيا.