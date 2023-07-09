روسيا تُعلن تفعيل منظومة الدفاع الجوي في روستوف

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مقاطعة روستوف بروسيا، وسط وقوع أضرار في المباني جراء هجمات دون سقوط ضحايا، فيما أعلن الدفاع الجوي الروسي إسقاط صاروخ كروز بمنطقة كيرتش في شبه جزيرة القرم.

يأتي ذلك فيما أكد المتحدث باسم وزارة دفاع روسيا أن القوات الأوكرانية واصلت محاولاتها لشن هجوم على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان. وقال في إفادة صحافية اليوم الأحد: "خلال الـ24 ساعة الماضية، حاولت القوات الأوكرانية شن عمليات هجومية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية بالقرب من بلدتي كارلوفكا وكراماتورسك في جمهورية دونيتسك، وكذلك مستودع ذخيرة في مقاطعة خاركوف، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

تدمير قوة أوكرانية

وقبلها، دمرت مدفعية قوات "الجنوب" بروسيا قوة أوكرانية حاولت التوغل في المنطقة الرمادية على محور دونيتسك. ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن مصدر عسكري القول: "حاولت قوة أوكرانية التوغل في منطقة أوبورنيك، حيث ظنوا على ما يبدو أن بمقدورهم التوغل في المنطقة لاستخدامها نقطة انطلاق لشن هجوم إضافي، لكننا اكتشفناهم.. تم الكشف عن القوات الأوكرانية عن طريق رجال الاستطلاع والمسيرات الروسية، وبعد تحديد الأهداف قصفت مدفعيتنا القوة المتسللة وقضت عليها".

هذا وأفاد رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات "المركز" بالجيش الروسي، اليوم الأحد، أن طيران روسيا قصف ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودعا للذخيرة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران المجموعة نفذ ضربات صاروخية وقنابل على ثلاث نقاط انتشار مؤقتة ومستودع ذخيرة، وكذلك مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية في مناطق، تشيرفونايا ديبروفا، وغابات سيريبريانسكوي، ونيفسكوي وتيرني".

ووفقا له، قصفت مدفعية المجموعة على محور كراسني ليمان وحدات الألوية الميكانيكية الـ21 و42 للقوات الأوكرانية وكبدت العدو خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات. بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر " دي- 30 " وطواقم هاون 120 ملم.

قصف دونيتسك 58 مرة

يأتي ذلك فيما أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 58 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، مطلقة 328 قذيفة.

وجاء في بيان المكتب التمثيلي، اليوم الأحد، أنه سجل 58 قصفا من قبل القوات الأوكرانية التي استخدمت قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و155 ملم، وفي المجموع أطلقت 328 قذيفة. ونتيجة القصف الأوكراني، قُتل مدني واحد، وأصيب 5 آخرون، وتضرر 13 مبنى سكنياً ومرفقا بنية تحتية مدنية.

هذا وعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إلى بلده بعد زيارة إلى تركيا واصطحب معه خمسة قادة سابقين للكتيبة الأوكرانية التي دافعت عن مدينة ماريوبول على الرغم من اتفاق لتبادل الأسرى العام الماضي يشترط بقاءهم في تركيا حتى نهاية الحرب.

وسرعان ما نددت روسيا بعودة الرجال الخمسة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن تركيا انتهكت شروط تبادل الأسرى ولم تبلغ موسكو بالأمر.

وقال بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية: "لم يبلغنا أحد بهذا. بحسب الاتفاقيات، كان على هؤلاء... البقاء على أراضي تركيا حتى نهاية الصراع".

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