افتتاح البطولة الإفريقية للكوارش في ستاد القاهرة

انطلقت فعاليات النسخة التاسعة عشر من البطولة الإفريقية للكوارش اليوم الأحد في ستاد القاهرة الدولي بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من 22 دولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

و تقام فعاليات البطولة الإفريقية للكوارش التي تستضيفها مصر لأول مرة خلال الفترة من 9-13 يوليو الجاري.

رئيس الاتحاد الإفريقي يشهد افتتاح البطولة باستاد القاعرة

و حضر حفل افتتاح البطولة محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج و تومس دانكر رئيس الاتحاد الإفريقي للكوارش و الاوزبكستاني منصور ممثل الاتحاد الدولي للكوارش.

و قال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن رياضة الكوارش من ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج و تشهد انتشارا كبيرا خلال الفترة الماضية مقدما الشكر إلى الاتحاد الدولي و الافريقي للكوارش على ثقتهم في إسناد تنظيم البطولة لمصر.

صبيح يشكر وزير الرياضة على دعمه لاتحاد الكيك بوكسينج

و قدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أيضا الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على رعايته البطولة الإفريقية للكوارش و على النهضة الرياضية التي تشهدها مصر حاليا مما جعل الاتحاد ينجح في استضافة البطولات العربية والإفريقية والدولية لما نمتلكه من منشآت رياضية متطورة ومواكبة لنظيرتها في العالم.

و تشهد البطولة الإفريقية للكوارش في نسختها الـ 19 مشاركة 22 دولة إفريقية بإجمالي عدد 150 لاعب و لاعبة من ضمنهم 30 لاعب من المنتخب المصري للكوارش و الذين يتنافسون في جميع الأوزان و المراحل الخاصة بالبطولة.

و تضم اللجنة العليا للكوارش كابتن ريهام مصطفى المدير الفني للعبة و كابتن مريم يحيى المشرف العام على الكوارش و كابتن زينب مأمون منسق عام اللجنة.

و يضم الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددا من الرياضات ضمن لجانه من ضمنها السامبو و الشوت بوكسينج والكوارش ورياضة الفنون القتالية المختلطة «MMA» وسط سعى دائما من جانب الاتحاد للتطوير وتوسع قاعدة المشاركة الأمر الذي يظهر جليا في تزايد كبير في أعداد اللاعبين واللاعبات المسجلين ضمن لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الذين تخطوا 50 ألف لاعب ولاعبة.