حوّل جمجمتها لطفاية سجائر.. رجل يُنهي حياة زوجته بشكل بشع (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية بدولة المكسيك القبض على رجل متهم بإنهاء حياة زوجته، وتمزيق جسدها لأشلاء، ثم "أكل مخها نيئًا وجعل من جمجمتها منفضة سجاير"، تفاصيل صادمة في جريمة بشعة تحقق فيها الشرطة للوقوف على ملابسات الواقعة.

آكل لحوم البشر:

أطلقت وسائل إعلام محلية لقب "آكل لحوم البشر في بويبلا"، لأنه كان يقيم مع زوجته في مدينة Puebla الواقعة بوسط المكسيك الجنوبي قرب 3 براكين.

الشيطان طلب منه أكل زوجته:

أدلى المتهم بإنهاء حياة زوجته، في المكسيك اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال إن الشيطان طلب منه قتل زوجته Maria Montiel الأكبر سنا منه بعامين، فاستجاب له وقطع جثمان إربا، واحتفظ بأعضاء منها أكلها في البيت.

وتابع آكل لحوم البشر، أن باقي أشلاء وضعها بأكياس بلاستيكية، وخبّأها في منحدر في أحد الحدائق، وبعد يومين اتصل بإحدى بنات زوجته من زوج سابق، واعترف لها بارتكاب الجريمة، وخلال ساعة وصلت الشرطة إلى منزله وألقت القبض عليه.

وطالبت والدة المجني عليه، بالعدالة لابنتها، والأم لخمس بنات من زوج سابق، أعمارهن بين 12 و23 سنة.

وقالت الأم المكلومة، أن المتهم آكل مخ ابنتها، بعد أن مزق جسدها بسكين ومطرقة"، ورمى الأكياس المحتوية على جثتها المقطعة، فخصه التقرير التلفزيوني لحالات من "أكل لحوم البشر" عرفتها المكسيك سابقًا.